Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı? Ogün Samast'ın davasından son durum nedir?
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı ve davada son durum nedir merak ediliyor. Ogün Samast kaç yıl ceza aldı ve Ogün Samast ne zaman hapse girdiği gündeme geliyor. Peki, Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı? Ogün Samast'ın davasından son durum nedir?
Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı ve Ogün Samast'ın davasından son durum nedir soruları gündeme geliyor. AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında iddianame kabul edildi. Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı? Ogün Samast'ın davasından son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…
OGÜN SAMAST YENİDEN TUTUKLANACAK MI?
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edilid. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacaktır.
OGÜN SAMAST'IN DAVASINDAN SON DURUM NEDİR?
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, iddianame kabul edildi. Samast, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.