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Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı? Ogün Samast'ın davasından son durum nedir?

21 Kasım 2023 14:14 , Son Güncelleme: 14:18 Gündem Haberleri Abone Ol

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı ve davada son durum nedir merak ediliyor. Ogün Samast kaç yıl ceza aldı ve Ogün Samast ne zaman hapse girdiği gündeme geliyor. Peki, Ogün Samast yeniden tutuklanacak mı? Ogün Samast'ın davasından son durum nedir?