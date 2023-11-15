AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast'ın tahliye olup olmadığı merak edildi. Peki, Ogün Samast tahliye mi oldu?

Ogün Samast tahliye mi oldu? SON DAKİKA! Ogün Samast hapisten çıktı mı?

Ogün Samast tahliye mi oldu? AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast'ın tahliye olup olmadığı merak edildi. Peki, Ogün Samast tahliye mi oldu? Detaylar...

OGÜN SAMAST TAHLİYE OLDU MU?

2007 yılında AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, koşullu salıverme kapsamında tahliye edildi.

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AİLESİ KARŞILADI

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50'de tahliye edildi. Samast'ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalanmıştı. 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmişti.