Ogün Samast neden tahliye edildi, cezası kaç yıldı? Koşullu salıverme nedir?

Ogün Samast'ın tahliye edilmesi ve koşullu salıverilmesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ogün Samast neden tahliye edildi? Koşullu salıverme kapsamında tahliye edilmesi nedeniyle Koşullu salıverme nedir araştırılıyor.

Ogün Samast neden tahliye edildi? Ogün Samast'ın tahliye edilmesi ve koşullu salıverilmesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ogün Samast neden tahliye edildi? Koşullu salıverme kapsamında tahliye edilmesi nedeniyle Koşullu salıverme nedir araştırılıyor. İşte detaylar...

OGÜN SAMAST NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

İstanbul'da, 2007 yılında AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, koşullu salıverme kapsamında tahliye edildi.

KOŞULLU SALIVERME NEDİR?

Koşullu salıverme, bir mahkumun hapis cezasının belirli bir süre sonunda veya belirli koşullar altında serbest bırakılmasını ifade eder. Bu tür salıverme genellikle belirli şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Mahkum, belirli bir süre boyunca iyi bir tutum sergilemeli, rehabilitasyon programlarına katılmalı veya belirli bir davranış standardını sürdürmelidir.

Koşullu salıverme, mahkumun topluma geri dönüş sürecini desteklemek, ceza sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak ve mahkumun topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Bu, mahkumun cezasının bir kısmını hapishane dışında, belirli koşullar altında geçirmesine olanak tanır. Ancak, bu salıverme türüne uymayan veya belirli şartlara uymayan mahkumlar, cezalarının geri kalanını tamamlamak için tekrar hapse gönderilebilirler. Koşullu salıverme politikaları ülkeden ülkeye değişebilir.

OGÜN SAMAST'A TAHLİYE KARARI NEDEN VERİLDİ?

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA AİLESİ KARŞILADI

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50'de tahliye edildi. Samast'ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.