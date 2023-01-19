Ogün Samast kimdir? Kaç yaşında, nereli, şu an nerede? Ogün Samast'ın son hali!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ogün Samash hakkında Ogün Samast kim sorusu araştırılıyor. Peki Ogün Samast kimdir? Ogün Samast nerede, hapiste mi? Ogün Samast kaç yaşında, nereli, şu an nerede? İşte Ogün Samast son hali!

Ogün Samast kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ogün Samash hakkında Ogün Samast kim sorusu araştırılıyor. Peki Ogün Samast kimdir? Ogün Samast nerede, hapiste mi? Ogün Samast kaç yaşında, nereli, şu an nerede? İşte Ogün Samast son hali haberimizde...

OGÜN SAMAST KİMDİR?

Ogün Samast 28 Haziran 1990; Üsküdar, İstanbul doğumludur. 19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskargazi Caddesi üzerinde Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i öldüren kişidir.

Samast'ın ailesi Trabzon ilinin Düzköy ilçesindendir. Ebeveynleri birbirinden ayrı yaşıyorlardı. Ortaokul mezunu olan ve lise birinci sınıftan okulu bırakan Ogün Samast'ın girdiği işlerden uzun zaman geçmeden ayrıldığı belirtildi. Samast, ailesi tarafından "sakin ve uysal" biri olarak tanımlanırken, arkadaşları arasında "agresif ve kavgacı" olarak tanınırdı, hatta bu agresif tavrı yüzünden girdiği yerel bir futbol takımından atılması olayına parmak basılır.

HRANT DİNK CİNAYETİ

Gazeteci Hrant Dink, Ogün Samast tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde gazete bürosunun yanında üç el ateş edilerek öldürüldü.

Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast, oğlunu televizyonda cinayet zanlısı olarak görünce hemen polisi arayıp oğlunu ihbar etti. 20 Ocak 2007 tarihinde, olaydan 36 saat sonra Samsun Otogarı'nda Trabzon'a gitmek üzereyken jandarmalar tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın belirttiğine göre Samast, cinayeti işlediğini itiraf etti ve "hiçbir pişmanlık duymadığını" söyledi.

Suç işlerken 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı ve 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı.