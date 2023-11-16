Ogün Samast'ın şartlı tahliyesine tepkiler çığ gibi büyüyor

2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, dün akşam Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartla tahliye edildi. Samast'ın tahliyesi başta siyasiler olmak üzere birçok ismin tepkisini çekti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde silahla öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün akşam tahliye edildi. Samast'ın tahliye edilmesi, sosyal medyada siyasilerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Ogün Samast ismi kısa sürede TT oldu.

İDARE GÖZLEM KURULU KOŞULLU SALIVERME KARARINI UYGUN BULDU

Ogün Samast hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen 16 Haziran 2021 tarihli müddetnamede, şartla tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı. Müddetnameye göre, Samast'ın denetimli serbestlikten yararlanmak için değerlendirmeye alınacağı tarih 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Ogün Samast hakkında bugün, şartla tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna dair karar alındı. Samast, infaz hakiminin onayı sonrası cezaevinden tahliye edildi.

Ogün Samast

BÜYÜK TEPKİ VAR

Samast'ın tahliyesi başta siyasiler olmak üzere birçok vatandaş tarafından tepki gördü. Sosyal medya platformlarında da Samast'ın cezaevinden çıkması sonrası konu gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

NE OLMUŞTU?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, 6008 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde Ogün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına çevirmişti.

GARDİYANLARA SALDIRMIŞTI

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

HRANT DİNK KİMDİR?

Malatya'da 1954 yılında dünyaya gelen Hrant Dink, anne ve babasının ayrılması üzerine iki erkek kardeşiyle Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı olarak yaşamaya başladı. İlköğretimini bu kiliseye bağlı İncirdibi İlkokulu'nda sürdürüp yazları da okulun Tuzla'daki kampında geçiren Hrant Dink; ortaokulu Bezciyan, liseyi ise Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda okudu. Şişli Lisesi'nden mezun olan Dink, ilkokulda tanıştığı Rakel Yağbasan ile evlendi. İsmini mahkeme kararıyla "Fırat" olarak değiştiren Hrant Dink, bir süre eşi Rakel Dink'le yetiştikleri Tuzla Çocuk Kampı'nın yönetimini üstlendi.

İstanbul'da Türkçe-Ermenice olarak 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Agos Gazetesi'ni kuran ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Dink, aynı zamanda çeşitli gazetelere de köşe yazıları yazdı. Agos Gazetesi'ndeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısı nedeniyle bazı kesimler tarafından hedef alınan ve ardından hakkında Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Dink, 7 Ekim 2005'te altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu dönemde yoğun eleştiriler alan ve dava süreçleriyle karşı karşıya kalan Dink, tehditlere maruz kaldığını belirterek, yaşadıklarını gazetedeki köşesinde kaleme aldı. Dink, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin yakınındaki bir bankadan çıktıktan sonra 19 Ocak 2007'de Halaskargazi Caddesi'nde Ogün Samast tarafından öldürüldü.