Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı: Nasıl gittiyse öyle gelsin

Gazeteci Hrant Dink'i öldürdükten 17 yıl sonra tahliye olan Ogün Samast'ı cezaevinin çıkışında ailesinin karşıladığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan baba Ahmet Samast, "Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de öldüren Ogün Samast, 17 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edildi. Akşam saatlerinde tahliye olan Ogün Samast'ın Trabzon'daki ailesinin evine gitmediği öğrenildi. Baba Ahmet Samast, cezaevi çıkışında oğlunu karşıladıkları iddiasını da yalanladı.

BABA SAMAST, OĞLUNA SAHİP ÇIKMADI

Konuyla ilgili 10Haber'e kısa bir değerlendirmede bulunan baba Samast, oğlunu almaya gitmediğini belirterek "Nasıl gittiyse öyle gelsin" ifadelerini kullandı. Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, "Ogün'ü bulursanız konuşursunuz" dedi.

SESSİZ SEDASIZ KÖYDEN AYRILDILAR

Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım'da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia ederek, "Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007'de tutuklanan samast, Bolu F Tipi cezaevinden dün tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın cezası, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun genel hükümlerine göre infaz edilmiştir" denildi.