Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir. Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı ve İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan oğlu kim? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Engin biyografisi!

2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu. Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan oğlu kim? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli? Oğulcan Engin biyografisi!

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir.

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.

2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giydi.

Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı ve İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.

2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.

ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır.

Uzun süredir oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile beraberdir.

Oğulcan Engin 1.79 metre boyunda, 83 kilo ve başak burcudur.