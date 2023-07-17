Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi ve Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi merak ediliyor. İsimleri bir süredir birlikte anılan Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı gündeme geliyor. Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi? Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi? Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi?

Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi? Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan'ın adı bir süredir aşk dedikodusuna karışmıştı. Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi ve Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi merak ediliyor. Oğulcan Engin ile İlayda Alişan sevgili mi? Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte mi? Detaylar haberimizdedir…

OĞULCAN ENGİN İLE İLAYDA ALİŞAN SEVGİLİ Mİ?

İsimleri bir süredir birlikte anılan Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı belgelendi. İkili, önceki gün Kenan Doğulu konserinde sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi.

OĞULCAN ENGİN İLE İLAYDA ALİŞAN BİRLİKTE Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda bir partide kameralara yansıyan ikiliyle ilgili aşk iddiası ortaya atılmış ancak çiftten Alişan ilişki iddiasını yalanlayarak "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız" demişti. Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan ikili, önceki akşam Kenan Doğulu'nun Çeşme'de verdiği konserde sarmaş dolaş şekilde dans etti. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca "Aşk belgelendi" yorumları yapıldı.