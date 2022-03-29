Ogs'den Hgs'ye geçiş için sayılı gün veren Karayolları Genel Müdürlüğü, araç sahiplerini uyardı. Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi ( Ogs ) döneminin sona ereceğini duyurdu. Ogs'den Hgs'ye geçmek için 31 Mart son tarih olduğunu açıkladı. Araç sahipleri OGS Hgs'ye nasıl çevrilir ve OGS plaka değişikliği nasıl yapılır sorularını araştırıyor. OGS Hgs'ye nasıl çevrilir, değişimi ne zaman? OGS ile HGS arasında ne fark var? OGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

OGS HGS'YE NASIL ÇEVRİLİR?

OGS HGS'ye nasıl çevrilir :

OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak.

Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS HGS DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılmaya başlandığını duyurdu.

OGS İLE HGS ARASINDA NE FARK VAR?

OGS'nin açılımı Otomatik Geçiş Sistemi'dir ve araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlarken. HGS, ise Hızlı Geçiş Sistemi olan yeni sistemdir. KGS'nin yerini alması planlanan HGS karayollarında nakit para tahsilatını sonlandırılacaktır.

OGS PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

OGS plaka değişimi bankalar tarafından yapılıyor. Bunun için kayıtlı olan banka ile iletişime geçilmelidir.

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