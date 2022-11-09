Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal mi merak ediliyor. CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. CHP açtığı davada, mesleğin "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptal edilmesini istemişti. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal mi? ÖMK iptal mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilir mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. CHP açtığı davada, mesleğin "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptal edilmesini istemişti. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal mi? ÖMK iptal mi? ÖMK iptal olur mu? Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilir mi? Öğretmenli Meslek Kanunu iptali ile ilgili bilgiler haberimizde...

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU İPTAL Mİ EDİLDİ?

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, 3 sendika ve bakanlığın dinlenilmesinin ardından son kararını verecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.

AYM, BAKANLIK VE 3 SENDİKAYI DİNLEYECEK

Yüksek Mahkeme söz konusu davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenileceğini, ardından nihai kararın verileceğini belirtti.

İLK SINAV 19 KASIM'DA

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Sınavı ilk kez 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.