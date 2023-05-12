Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer birçok öğretmen tarafından heyecanla beklenmekte olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi açıklandı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı takvimi!

Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi. Böylece birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi açıklandı mı? Sorusu da yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, televizyon ekranlarında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi açıklandı mı? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı takvimi!

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını, 30 Mayıs-9 Haziran'da başvuruların alınacağını, 19 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçlarının 24 Kasım'da açıklanacağını televizyon ekranlarında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken vatandaşlara bildirdi.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu;

"18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz-8 Eylül arasında eğitimler olacak. 19 Kasım'da sınavı yapacağız ve sonuçları geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız." bilgilerini aktardı.