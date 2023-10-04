Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hakkında gündeme gelen haberlerin ardından birçok aday tarafından Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online mı yapılacak? Sorusu araştırıldı. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online mı yapılacak? Kariyer basamakları sınavı çevrimiçi mi?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online mı yapılacak? Sorusu, kariyer basamakları sınavına katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Böylece merak edilen Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online mı yapılacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı online mı yapılacak? Kariyer basamakları sınavı çevrimiçi mi?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ONLİNE MI YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı çevrimiçi olarak yapılacak. 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak. Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.