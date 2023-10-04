Öğretmenlik kariyer basamakları sınavına katılacak olan adaylar, sınav tarihini merak ediyor ve internet üzerinde Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? Sorusunu araştırıyordu. Yapılan açıklamalar ile birlikte sınav tarihi netlik kazandı. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı hangi tarihte yapılacak, ne kadar sürecek?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı hangi tarihte yapılacak, ne kadar sürecek?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? Sorusu, sınava katılacak olan adaylar tarafından heyecanla internet üzerinde araştırılıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından sınava dair merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı hangi tarihte yapılacak, ne kadar sürecek? İşte Öğretmenlik kariyer basamakları sınavına ilişkin merak edilenler!

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı artık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sınavın başvuru süreci, 25 Eylül tarihinde başlamış ve başvuru süreci, Türkiye saati ile 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecektir. Sınavın başlama tarihi ise 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında planlanmıştır. Sınavda, toplamda 100 soru sorulacak ve her soru için beş seçenek bulunacaktır. Sınav süresi toplamda 135 dakika olarak uygulanacaktır.