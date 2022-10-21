KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusuna yanıt aradı. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar farklı bu nedenle KPSS sınavına giren vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Öğretmenlik hangi puan türü? İşte merak edilenler...

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Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? sorusu KPSS sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi KPSS puanıyla hangi kuruma girebileceğini araştırıyor? Peki, Öğretmenlik hangi KPSS puan türüyle alıyor? KPSS Öğretmenlik hangi puan türü? İşte KPSS hakkında merak edilenler...

ÖĞRETMENLİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

KPSS sınavına girip öğretmen olmak isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P21 puan türü ile Öğretmenlik alımları yapılmaktadır. KPSS ÖABT sınavına katılmayanlar P10 türünden değerlendirilirken, ÖABT sınavına katılan adaylar P121 puan türüyle başvuru yapacak.