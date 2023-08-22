Öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu 2023?

MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler, genelgesi ile yeni düzenlemeleri açıkladı. Peki Öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu?

MEB Özel Kalem Müdürlüğünü tarafından '2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu ve 21.08.2023 tarihli genelge yayımlandı. Genelge sonrası pek çok detay merak konusu olurken önlük konusu gündem oldu. Peki, Öğretmenlerin önlük giymesi mecburi mi?

ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK GİYMESİ ZORUNLU MU?

MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler, genelgesinde pek çok hususta düzenleme yer alıyor.

11. madde yer alan ifade:

'Öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecektir.'

İşte genelgenin tamamı:

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