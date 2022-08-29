Milyonlarca öğrenci ve aileleri okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için veliler alışverişe başladı. Öğretmenlere ise kırtasiye yardımı devlet tarafından yapılmakta. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman?

Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar? Milyonlarca öğrenci ve aileleri okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için veliler alışverişe başladı. Öğretmenlere ise kırtasiye yardımı devlet tarafından yapılmakta. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Bu sene kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenlere 1.325 TL kırtasiye yardımı ödenmesi beklenmektedir. Öğretmenlere 2020'de 1.210 TL, 2021'de ise 1.250 TL kırtasiye yardımı yapılmıştı.

ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlere 2022-23 eğitim ve öğretim yılı için yapılacak kırtasiye yardımının Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

KIRTASİYE FİYATLARI NE KADAR?

12 Eylül'de açılacak olan okullar öncesinde çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışan veliler alışverişe başladı. Alışverişlerini özellikle internet üzerinden yapmayı tercih eden veliler, çanta, kalem, defter, silgi gibi harcamaların 400 ile 1.500 lira olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YÜZDE 40 ARTTI"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret'te bu yıl okul alışverişlerinin yaklaşık 1 ay önceden başladığını söyledi. Çevikoğlu "Kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40'lara varan artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

"FİYATLAR 1500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR"

Kırtasiye alışverişlerini daha çok annelerin yaptığını ifade eden Hakan Çevikoğlu "Bu sene fiyat bazında harcamaların da bir nebze arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila 1.500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET ALANINDA CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK"

Türkiye gazetesinin haberine göre vatandaşların en uygun fiyata en doğru ürünü almak istediğini belirten Çevikoğlu, şöyle konuştu; "Ülkemizde e-Ticaret artık önemli bir aşamaya geçmiş durumda. Katlanarak büyüyen bir sektör. Bu nedenle bu yıl artan talep ile birlikte e-Ticaret alanında ciddi bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor."