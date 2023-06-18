Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre 16 Haziran'dan önce MEB'e girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık projelerinde görev alan ve sonra MEB'e geöen öğretmenlerin hesaplarına hizmet puanları dahil edilecek. Peki, Öğretmenlere hizmet affı mı geldi? Zorunlu hizmet affı geldi mi?

ÖĞRETMENLERE HİZMET AFFI MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirmişti.