Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 ili etkiledi. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede eğitim ara verildi. Ücretli öğretmenler ise kendilerine ek ders ücreti verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Peki, Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ilde büyük yıkıma neden olmasının ardından, Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti binlercesi ise enkaz altında kaldı. Deprem bölgesinde görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin yatırılıp yatırılmayacağıise eğitim camiasında merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Peki , Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek mi?Öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Ek ders ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCERTİ VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya acil durum merkezindegündeme dair önemli açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

"Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı.

Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak "ifadelerini konuşmasında yer verdi.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRTLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlere ek ders ücretleri normal şartlarda her ayın 1'i ve 7'si arasında yatıyor. Bu nedenle öğretmenlere verilecek ek ders ücretlerinin gelecek ayın ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Ocak-Haziran dönemleri için memur maaşlarına yüzde 30'luk zammın açıklanmasının ardından 2022 yılının Temmuz-Aralık aylarında öğretmenlere brüt 46,70 lira olan ek ders ücreti 2023 yılının Ocak-Haziran döneminden geçerli olmak üzere brüt 60,72 liraya çıktı. Buna göre öğretmenlerin ek ders ücreti net 4.bin 705 TL olarakhesaplara yatırılmaktadır.