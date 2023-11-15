Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere 1 maaş ikramiye teklifi Meclis'te

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle verilen 5 bin lira ikramiyenin ardından öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi gündemde. Öğretmenlere 1 maaş ikramiye teklifi Meclis'e geldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise "Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Peki, öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere ikramiye var mı? İşte detaylar...

Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere 1 maaş ikramiye teklifi Meclis'e geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmenlere ikramiye beklentisiyle ilgili konuştu.

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin TL ikramiye verilmişti. Kanun teklifinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi amaçlanıyor.

BAKAN TEKİN'DEN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna ise 'Tabi ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz' dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA VERİLDİ

Çalışmayan emeklilere 11-12-13 Kasım'da ikramiye ödemesi yapıldı. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişti.

İkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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