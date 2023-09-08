Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, toplu sözleşme süreci ve aldıkları eylem kararına ilişkin açıklama yaptı. Öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Neden eylem kararı alındı merak konusu oldu. Peki, Öğretmenler neden iş bırakıyor? Öğretmenler 24 Kasım'da iş mi bırakıyor? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER 24 KASIM'DA İŞ Mİ BIRAKIYOR?

Eğitim çalışanlarının aldıkları maaşlarla kiralarını ödeyemediklerine vurgulayan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan sıkıntılar nedeniyle eylem kararı aldıklarını belirtti. Özbay, "24 Kasım'da dünyada başöğretmen unvanına sahip tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak 'Başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz' sloganıyla iş bırakacağız" dedi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI KİRALARINI ÖDEYEMİYOR"

Özbay, "En son toplu sözleşme süreci de tamamlandı. Bir tiyatro perdesi kapandı. Bir aydır süren oturup kalkan beylerin ve bayanların sonucunda enflasyonun çok altında bir rakamın eğitim çalışanlarına verildiğini görüyoruz. Kendi merkez bankasının açıkladığı enflasyonun da altında. Bakıyoruz orada değişmeyen bir aktör var hatta iki aktör var değişmeyen. Onlar kim yıllardır bakanlar değişse de sarılıkta birbirleriyle yarışan yandaş sendikaların başkanları değişmiyor. Bu başkanlar bir aferine eğitim çalışanlarını satan, pişkince alkışlayan bu sözde sendikaların temsilcileri yine iktidara değil, Cumhurbaşkanı'na değil, hakem heyetine suçu atarak kendini kurtarmaya çalışmaktadır. Eğitim çalışanları artık ev kiralarını ödeyemiyor, giyimini karşılayamıyor, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamıyorlar ancak sadece hakem heyetine suç atarak ortadan sıyrılmaya çalışan sözde bir sendika var. Bunun sorumlusu başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi iktidar devamında da onun yandaşı sendikadır. Eğitim çalışanları bunu görmelidir. Birlikte orada bir tiyatro oynanmıştır ve adeta bir danışıklı dövüş sergilenmiştir. Göreceksiniz son noktada Meclis açıldığında Cumhurbaşkanı bu oranların yetersiz olduğu üzerinden seçimi de gözeterek muhakkak artı bir iyileştirme yapacaktır" dedi.