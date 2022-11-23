24 Kasım tarihinin yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen sorular arasında Öğretmenler günü toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu da yer aldı. 24 Kasım otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Öğretmenler günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenler günü otobüsler ücretsiz mi olacak? 24 Kasım otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi tarafından merak edilen 24 Kasım otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Sorusu ve Öğretmenler günü toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunun cevabı belli oldu. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen Öğretmenler günü toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunu ve 24 Kasım otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Öğretmenler günü toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenler günü otobüsler ücretsiz mi olacak? 24 Kasım otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birbirinden farklı kampanyalarla kutluyor. Bu kapsamda; İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

BELBİM A.Ş.'nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım'da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.