Öğretmenler gününün yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. 24 Kasım'ın tatil olup, olmadığını merak edenler, Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusunu ve Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, Öğretmenler günü okullar tatil mi? Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü?

24 Kasım öğretmenler gününün yaklaşması ile birlikte Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Öğretmenler günü okullar tatil mi? Sorusunu ve Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Öğretmenler günü okullar tatil mi? Öğretmenler günü okul tam gün mü, yarım gün mü?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle Öğretmenler Günü okullar tatil değil, dersler işlenmeye devam edecektir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.