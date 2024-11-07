Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak?

2024 Öğretmenler Günü kutlamaları ve hediye önerileri sık sık araştırılıyor. Öğretmenler Günü ne zaman ve hangi tarihte kutlanacağı gündeme geliyor. Öğretmenler Günü, Türk milletinin eğitimine katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etmek ve onların önemini vurgulamak amacıyla kabul edilmiştir. Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleşecektir.

24 KASIM NEDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLAN EDİLDİ?

24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda Atatürk'e bu unvanı vermiş ve 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi ile resmîleşmiştir. 1981 yılında, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde, onun başöğretmen oluşunun anısına Öğretmenler Günü ülke çapında kutlanmaya başlanmıştır. 26 Şubat 1981'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile kutlamanın amacı, komitelerin görevleri ve kutlama gününe dair esaslar belirlenmiştir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarihin Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesi, 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde, Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün anısına karar verilmiştir.