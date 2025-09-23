Öğretmenler Günü ne zaman? 2025 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü, eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin fedakârlıklarına ve emeklerine teşekkür etmenin en anlamlı yollarından biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı, kasım ayı yaklaşırken gündemdeki yerini alıyor. Bu özel güne dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, fedakârlıklarıyla geleceği şekillendiren öğretmenlerimize duyulan saygı ve şükranın bir ifadesi olarak büyük anlam taşıyor. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günde, öğrenciler ve veliler öğretmenlerine anlamlı sürprizler yaparak onların emeklerini onurlandırmak istiyor.

2025 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında Öğretmenler Günü, 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle, okullarda bu özel gün için daha kapsamlı kutlamalar ve etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor. Öğrenciler ve eğitim kurumları, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi göstermek adına şimdiden çeşitli hazırlıklar yapmaya başladı. 24 Kasım'ın gün bilgisi, organizasyonların planlanmasında önemli bir etken oluyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, resmi tatil olmamakla birlikte, okullarda ve çeşitli kurumlarda özel etkinliklerle anlam kazanır. Eğitim-öğretim faaliyetleri bu günde kesintisiz devam ederken, öğrenciler ise öğretmenlerine duydukları sevgiyi hediyeler ve sürprizlerle ifade etmeye çalışır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER

Kişisel ve Anlamlı Hediyeler

İsim yazılı kalem/kupa/defter seti: Öğretmenin adının yazılı olduğu ürünler, özel hissettirir.

Öğretmenin adının yazılı olduğu ürünler, özel hissettirir. El yapımı mektup veya teşekkür kartı: En sade ama en duygusal hediye!

En sade ama en duygusal hediye! Kendi hazırladığınız bir video ya da kolaj: Öğrencilerden gelen mesajlarla hazırlanmış duygusal bir sürpriz olabilir.

Dekoratif ve Sınıf İçin Uygun Hediyeler

Sukulent veya minik masa bitkileri: Hem şık hem de sınıfta veya ofiste kullanılabilir.

Hem şık hem de sınıfta veya ofiste kullanılabilir. Masa takvimi veya masa üstü organizer: Pratik ve öğretmenlerin işine yarayacak hediyelerdendir.

Pratik ve öğretmenlerin işine yarayacak hediyelerdendir. Duvar panosu / motivasyon yazılı tablo: Pozitif mesajlarla sınıf ortamını güzelleştirir.

Eğitim Odaklı ve Fonksiyonel Hediyeler

Kitap (özellikle öğretmenin ilgi alanına uygun): Öğretmenlerin en sevdiği klasik hediyelerden biridir.

Öğretmenlerin en sevdiği klasik hediyelerden biridir. Kırtasiye setleri / ajanda: Özellikle ilkokul öğretmenleri için çok kullanışlı.

Özellikle ilkokul öğretmenleri için çok kullanışlı. E-kitap veya online eğitim platformlarına üyelik: Teknolojiyle arası iyi olan öğretmenler için güzel bir seçenek olabilir.

Toplu Öğrenci Katılımıyla Alınabilecek Hediyeler