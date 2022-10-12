Öğretmenler Günü, hepimizin eğitimde rol oynayan öğretmenlerimizi hatırlamak, onlara güzel sözler söyleme fırsatı bulduğumuz gündür. Çoğu öğrenci şimdiden öğretmenlerine sürpriz yapmak için hazırlıklara başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tatil mi?

Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Öğretmenler Günü, her yıl kasım ayında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu noktada binlerce öğrenci ve velileri, Öğretmenler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2022 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Uluslararası Dünya Öğretmenler Günü olarak da bilinen Dünya Öğretmenler Günü, her yıl 5 Ekim'de kutlanıyor.

Türkiye'de ise Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Öğretmenler Günü, bu yıl 24 Kasım Perşembe günü kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul etmiştir. Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)