öğretmenler günü ne zaman?
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Öğretmenler günü her yıl eğitime katkı sunan milyonlarca öğretmen için kutlanıyor. Kasım ayı geldiğinde öğretmenler günü için hediye ve hazırlık telaşesi başlarken öğretmenler gününün tam tarihini bilmeyenler de öğretmenler günü Kasım'ın kaçı, kaç gün var, öğretmenler günü hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor, gibi sorulara yöneliyor. İşte 2022 öğretmenler günü tarihine ilişkin detaylar..
Öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için her yıl okullarda çeşitli etkinlikler ile kutlanan öğretmenler günü ,her yıl Kasım ayı içerisinde kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler gününe zaman, 2022 öğretmenler günü hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor? Detaylar haberimizde...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler günü 24 Kasım 2022 tarihinde kutlanmaktadır.
24 Kasım öğretmenler günü bu yıl hafta içine yani Perşembe gününe denk geliyor.
Öğretmenler gününe 4 Kasım tarihi itibariyle 20 gün kaldı.
Öğretmenler gününde velilerin rehberliğinde öğrenciler öğretmenler gününü kutlamak için hediye alabilir, şiir okuyabilir, öğretmenler günü mesajı gönderebilir ve güzel duygu ve temennilerini ifade edebilirler.
5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir
- Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!
- Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
- Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (Mustafa Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
- Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
- Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
- "Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."