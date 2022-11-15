Öğretmenler günü her yıl eğitime katkı sunan milyonlarca öğretmen için kutlanıyor. Kasım ayı geldiğinde öğretmenler günü için hediye ve hazırlık telaşesi başlarken öğretmenler gününün tam tarihini bilmeyenler de öğretmenler günü Kasım'ın kaçı, kaç gün var, öğretmenler günü hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor, gibi sorulara yöneliyor. İşte 2022 öğretmenler günü tarihine ilişkin detaylar..

Öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için her yıl okullarda çeşitli etkinlikler ile kutlanan öğretmenler günü ,her yıl Kasım ayı içerisinde kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler gününe zaman, 2022 öğretmenler günü hafta içi mi hafta sonuna mı denk geliyor? Detaylar haberimizde...

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler günü 24 Kasım 2022 tarihinde kutlanmaktadır.

2022 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım öğretmenler günü bu yıl hafta içine yani Perşembe gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Öğretmenler gününe 4 Kasım tarihi itibariyle 20 gün kaldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Öğretmenler gününde velilerin rehberliğinde öğrenciler öğretmenler gününü kutlamak için hediye alabilir, şiir okuyabilir, öğretmenler günü mesajı gönderebilir ve güzel duygu ve temennilerini ifade edebilirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir

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