24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İBB'den de müjdeli bir açıklama geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü bu özel mesleğe saygının bir göstergesi olarak müzeler bedava olacak. Peki, Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi müzeler bedava? İBB'den açıklama geldi!

Öğretmenler Günü için bir hediye de İBB'den geldi. Öğretmenlere bu özel günde toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Bunun yanı sıra 24 Kasım Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Öğretmenler Günü müzeler ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi müzeler bedava? İBB'den açıklama geldi! İşte detaylar haberimizde...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin açıklamasına göre 24 Kasım Öğretmenler Günü; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak. Ayrıca Şehir Hatları bünyesinde olan Vapur Kafelerde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm ürünlerde, öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak. Öğretmenlerin indirimden faydalanması için öğretmen kartını göstermesi yeterli olacak.

KİTAPLAR İNDİRİMLİ OLACAK!

İBB'nin açıklamasında; 24 Kasım'da Şehir Hatları'na bağlı vapur kafelerde öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacağı, ayrıca İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacağı bilgilerine yer verildi.