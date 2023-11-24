ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI | 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA, ANLAMLI MESAJLAR! Öğretmenler günü kutlama sözleri ve mesajları neler?

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA, ANLAMLI MESAJLAR

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI NELER?

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."

"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Mustafa Kemal Atatürk'ün en önem verdiği konulardan biri de eğitimdi. Ulu Önder, her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getirir, özellikle Öğretmenler Birliği kongrelerinde bunu vurgulardı."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."