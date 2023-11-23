Öğretmenler Günü Mesajı 2023 | 24 Kasım öğretmenler günü kısa, anlamlı mesajlar neler? Öğretmenler günü uzun, etkileyici mesajlar!

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 2023

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KISA, ANLAMLI MESAJLAR NELER?

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ UZUN, ETKİLEYİCİ MESAJLARI

- Bilginiz ile hayatıma güneş gibi doğdunuz. Bana eğitimi sevdiren en özel insan oldunuz. Ne zaman kendime olan inancımı kaybetsem siz bana güvendiniz ve güveniniz sayesinde bugün iyi bir insan olabildim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim!

- Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük. Sizin desteğiniz ve yol göstermenizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.

- Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insan olan öğretmen benim için siz oldunuz. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdiniz. Yaşamın güzel yönlerini bana siz gösterdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Bütün bir sınıfa anne olup hepimize kalbine dokunup bizleri birer tohum iken ağaca çevirdiniz. Sizin sayenizde güçlü ve sarsılmaz bir insan oldum. Hayatta başardığım her şeyin içinde payınız oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Ne olursa olsun düşüncelerimizde özgür olmayı, doğru bulduğumuz ne varsa onun için savaşmayı öğrettiniz. Eşsiz yüreğiniz ve engin bilgilerinizle hayatımda çok özel bir yer ettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez. Binlerce kez teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok aile gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.