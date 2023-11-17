Öğretmenler günü her yıl eğitime katkı sunan milyonlarca öğretmen için kutlanmakta olan özel bir gün olarak bilinmektedir. Bu yıl öğretmenler gününü merak etmekte olan kişiler Öğretmenler günü hangi gün? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Öğretmenler günü hangi gün? Öğretmenler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

Öğretmenler günü hangi gün? Öğretmenler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır? 2023 Öğretmenler günü tarihi belli oldu!

Öğretmenler günü hangi gün? Sorusu, sene sonunun yaklaşması ve kasım ayına gelmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu haline geliyor. Kasım ayı geldiğinde öğretmenler günü için hediye ve hazırlık telaşesi başlarken öğretmenler gününün tam tarihini bilmeyenler de öğretmenler günü Kasım'ın kaçı gibi soruları araştırıyor. Peki, Öğretmenler günü hangi gün? Öğretmenler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler günü 24 Kasım 2023 tarihinde kutlanmaktadır. 2023 yılında 24 Kasım tarihi ise Cuma gününe denk gelmektedir. Buna göre Öğretmenler günü 2023 yılında 24 Kasım Cuma günü kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Öğretmenler gününde velilerin rehberliğinde öğrenciler öğretmenler gününü kutlamak için hediye alabilir, şiir okuyabilir, öğretmenler günü mesajı gönderebilir ve güzel duygu ve temennilerini ifade edebilirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir