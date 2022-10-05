Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Öğretmenler günü birçok kişi tarafından 24 Kasım olarak biliniyor, bu nedenle insanların kafası bir hayli karışmış durumda. Peki, Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Öğretmenler günü hangi gün?

Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Sorusu, insanların kafasını karıştırıyor. Bu nedenle vatandaşlar internet üzerinde Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Araştırmasını yapıyor. 5 Ekim tarihinin Dünya öğretmenler günü olması sebebi ile Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Sorusu sık sık merak ediliyor. Peki, Öğretmenler günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı? Öğretmenler günü hangi gün?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM Mİ, 24 KASIM MI?

Türkiye'de 1981 yılından itibaren, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

5 Ekim ise, Dünya üzerinde birçok ülke tarafından ulusal düzeyde kutlanmakta olan "Dünya Öğretmenler Günü" her yıl 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.