24 Kasım Öğretmenler Günü geldi. Bu anlamlı günde bizleri bugünlere getiren öğretmenlerimiz, düzenlenen etkinlik ve kutlamalarla onure ediliyor. Öğrenciler okullarda şiirler okuyarak öğretmenlerinin yüzünü güldürüyor. Peki, Öğretmenler Günü 24 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?

Öğretmen Günü yarım gün mü, sorusunun yanıtı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile beraber aileleri tarafından araştırılıyor. 2023 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım cuma günü Türkiye genelinde kutlanacak. Öğretmenler Günü 24 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 24 KASIM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl Türkiye'de 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü kutlanıyor. Okullarda bugüne özel etkinlikler düzenlenirken öğrenciler, yol göstericileri olan öğretmenlerine aldıkları hediyelerle bu anlamlı güne değer katıyor.

Öğretmenler Günü, her yıl Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olarak 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor.

Dolayısıyla Yani 24 Kasım Cuma günü okullar açık olacak ve ders işlenecek.