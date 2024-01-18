Öğretmenler Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimleri Tamamladı

Öğretmen arama kurtarma gönüllüleri eğitimleri tamamladı

AKSARAY - Aksaray'da gönüllü olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı proje ile Arama Kurtarma Birliğine katılan 25 öğretmen eğitimlerini tamamlayarak akreditasyon sürecine girdi.

Türkiye'yi yasa boğan ve asrın felaketi olarak belirtilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi'nin eğitimleri tamamlandı. İlk olarak Bolu'da resmi olarak hayata geçirilen projede hazırlıklarını tamamlayan Aksaray ekibi Türkiye'nin ikinci akredite ekibi olarak eğitimlerini tamamladı. 25 kişilik gönüllü milli eğitim personelinden oluşan ekip Aksaray Acil Durum Yönetim Merkezi ve Aksaray Üniversitesi'ndeki tatbikat alanlarında eğitimlerini sonlandırdı.

MEB AKUB Aksaray Koordinatörü öğretmen İsmail Demirezen, eğitimlerin bittiğini ve akredite çalışmalarının başladığını belirterek, "Bu ekibimiz yaklaşık 4 yıl önce kurulmuştu. Türkiye genelinde tüm illerde 25 kişiden oluşan ekipler oluşturuldu. Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrasında daha da görünür hale gelmeye başladı. Şu anda gönüllü öğretmenlerden oluşan bizim de 25 kişilik bir ekibimiz var. Aksaray AFAD'tan özellikle kentsel arama kurtarma seviyesinde eğitim aldık. Şu anda da AFAD'dan akreditasyon için bir değerlendirme yapılacak. Onun için arkadaşlar gelecek. Türkiye'de ilk olarak Bolu ili aldı. Biz de 81 il içerisinde ikinci ekip olacağız. O değerlendirme sonrasında eğer başarılı olursak AFAD Başkanlığa akredite olacağız. Burada şu avantaj sağlanacak bize; herhangi bir olay durumunda, afet durumunda gittiğimizde ekip yapısını, eğitimli olduğumuzu ve her an enkazda çalışabileceğimizi gösteren bir değerlendirme sistemi akreditasyon, bu amaçla da buradayız. Hafif seviye kapsamında bir eğitim aldık, özellikle burada kamp kurma yani herhangi afet durumunda bir yere ulaştığımızda orada kendi imkanlarımızla en az 3 gün yaşayacak şekilde eğitimler alındı. Aynı zamanda da enkazda arama kurtarmayla ilgili ağır makineler kullanmadan basit seviyede kentsel arama kurtarma eğitimi aldık" dedi.

MEB AKUB'un yardımcı koordinatörü öğretmen Cengiz Yılmaz ise eğitimleri anlatarak, "6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremi gibi depremlerde daha çok profesyonel ekip sayısını artırmak için bakanlığımızın aldığı bir karar doğrultusunda 81 ilde en az birer tane ekipler kuruldu. Her türlü olaylarda görev almak ve AFAD'a yardımcı olmak için kurulan bir ekibiz. Şuanda bir deprem sırasında yapılan tüm faaliyetler eğitim olarak yapıldı. Tatbikat olarak deprem bölgesinden istek geldi. Onun üzerine harekete geçildi. İlgili deprem bölgesine gidildi. Oradaki kriz masası ile görüşülüp kamp kuruldu. Ondan sonra bize verilen binada canlı arama kurtarma faaliyetleri tatbikatları yapıldı" diye konuştu.