Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanmasının ardından Öğretmene zam var mı? Kamu işçilerine zam yapıldı mı, ne kadar? sorularının yanıtları merak edildi.

Öğretmene zam var mı? Kamu işçilerine zam yapıldı mı, ne kadar, sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Kamu hizmetlerini gerçekleştiren genel kamu hizmet personeline verilen isim memurdur. Kamu personeli içerisinde memurların yanı sıra sözleşmeli personel de bulunur. Öğretmene zam var mı? Kamu işçilerine zam yapıldı mı, ne kadar?

ÖĞRETMENE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti, işçi kesiminin de talep ettiği şekilde 15 bin liraya yükseltildi.

ÖĞRETMEN KAMU İŞÇİSİ Mİ?

657 Sayılı Kanun'a göre memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi öğretimleri, 2802 Sayılı Kanun'a tabi hakim ve savcıları, 926 Sayılı Kanun'a tabi askeri personeli, 399 Sayılı Kararname'ye göre ise kadrolu ve sözleşmeli personelin yanı sıra sözleşmeli çalışan öğretmen ve sağlık personelini kapsar.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM"

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.