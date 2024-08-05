Ülkemizde bulunan hizmet içi eğitim enstitülerinde gerçekleştirilen öğretmenlerin çeşitli mesleki gelişimlerini tamamlamaları ve meslekte tecrübe kazanmaları için düzenlenen eğitim ve seminerler durduruldu. Öğretmen seminerleri iptal mi oldu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Hizmet içi eğitim enstitülerinde gerçekleştirilen öğretmenlerin mesleki gelişimlerini tamamlamaları ve meslekte tecrübe kazanmaları için düzenlenen eğitimler ve seminerler, alınan tasarruf tedbirleri doğrultusunda durduruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda yer alan tasarruf tedbirleri neticesinde farklı illerde düzenlenen seminer ve eğitim çalışmalarının iptal edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili tasarruf tedbirleri yürürlükte olduğu sürece, hizmet içi eğitim enstitülerinde düzenlenen eğitimlerin yapılmayacağını belirtti. Ayrıca, kamuda yeni tasarruf tedbirlerinin alınacağını ve bu tedbirler ile ilgili detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde yapılacağını ifade etti.

Ayrıca söz konusu tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda yeni adımların atlayacağının bilgisini de veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni tasarruf tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunacak.