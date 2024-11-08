Öğretmenlerin ara tatil döneminde gerçekleştireceği seminerlerin takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in seminerler ile ilgili yaptığı açıklama öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmen seminerlerinin ara tatilde yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağı araştırılıyor. Peki, Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yusuf Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim yılının ara tatil dönemi kapsamında öğretmen seminerleri 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.