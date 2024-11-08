Üye Girişi
Haberler

Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi!

Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara tatil döneminde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerlerinin takvimi merak konusu oldu. Ara tatil seminer takvimi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Öğretmenlerin ara tatil döneminde gerçekleştireceği seminerlerin takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in seminerler ile ilgili yaptığı açıklama öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmen seminerlerinin ara tatilde yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağı araştırılıyor. Peki, Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yusuf Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, 2023-2024 eğitim yılının ara tatil dönemi kapsamında öğretmen seminerleri 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.