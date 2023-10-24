ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ (KASIM- NİSAN) | MEB öğretmen seminerleri online mı olacak? Seminerler kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen seminerleri online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceği gündeme geliyor. MEB öğretmen seminerleri Kasım ve Nisan ayında gerçekleşecek. Ara tatil dönemine denk gelen tarihler arasında gerçekleşecek olan öğretmen seminerleri nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, MEB öğretmen seminerleri online mı olacak? Seminerler kaç gün sürecek? Öğretmen seminer tarihleri!

Öğretmen seminer tarihlerinin belli olmasıyla beraber, MEB'e bağlı seminerler online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamada bulundu. MEB öğretmen seminerleri online mı olacak? Seminerler kaç gün sürecek? Öğretmen seminer tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

MEB ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil dönemine denk gelen 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların okullarda yapılmasına karar vermesi tepkilere neden olmuştu. Seminerin online yapılacağını zanneden öğretmenlerin tatil planı yapıp bilet aldıklarını belirterek mağdur olduklarını söylemesinin ardından MEB'den geri adım geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayındaki seminerlerin online yapılacağını ancak nisandaki seminerlerin yüz yüze olacağını duyurdu.

SEMİNERLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarının okullarda yapılmasına karar vermesi tartışma konusu olmuştu. Birçok öğretmen daha önce online olarak yapılan çalışmanın yüz yüze yapılmasına karar verilmesiyle mağduriyet yaşadı.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Tekin şunları söyledi:

Değerli meslektaşlarım, eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun." dedi.

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ

Birinci Ara Tatil: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatil: 22 Ocak 2 Şubat 2024

İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024

14 Haziran 2024 Okulların kapanışı