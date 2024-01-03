ÖĞRETMEN MAAŞI 2024: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kaç TL zam geldi?

Öğretmen maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Öğretmen maaşı zammı da sık sık merak edilen bir konu oluyor. Peki, 2024 Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kaç TL zam geldi?

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI NE KADAR 2024?

1'e 4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 26 bin 654 TL'den, 39.781,09 TL'ye çıkacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 31.5 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.