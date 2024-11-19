ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? 2025 Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar olacak? 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zamlar henüz kesinleşmemiş olsa da, yıllık maaş artışları ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak tahmini rakamlar üzerinde çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Öğretmenler, yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ocak ayı zamlı öğretmen maaşları araştırılıyor. Peki, 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zamları!

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı için en düşük memur maaşı, hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme oranlarına ve enflasyon artışlarına bağlı olarak şekillenecek.

OCAK AYINDA ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı doğrultusunda artacak. 2024 yılının ikinci yarısında TÜFE oranına göre enflasyon farkı eklenerek maaşlar hesaplanacak ve Ocak ayında öğretmen maaşlarına yaklaşık %35 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Ocak ayı zam beklentisine göre, 4/1 derece öğretmen maaşı 43.488 TL'den 46.366 TL'ye, 3/1 derece öğretmen maaşı 43.667 TL'den 45.557 TL'ye, 2/1 derece öğretmen maaşı 44.562 TL'den 47.512 TL'ye. 1/4 derece öğretmen maaşı 45.278 TL'den 48.275 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Öğretmen maaş zammı ile ilgili tahminler devam ediyor. Henüz maaş zamlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.