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ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak?

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2025 yılı Ocak ayında yapılacak öğretmen maaş zammı ve kıdemli öğretmen maaşları merak ediliyor. Yeni yılda öğretmenlerin maaşları ne kadar olacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan'ın ifadelerine göre, 2025'te emekli olacakların maaşları, 2024 yılında emekli olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük olacak. Peki, bu maaş farkının nedeni nedir? Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan bu kritik sorunun cevabını merak ediyor. Peki, 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

2025 OCAK ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme görüşmeleri ve enflasyon farkı üzerinden belirlenecek. Memur maaş zamları, genel olarak enflasyon oranı ve ek refah payı dikkate alınarak şekilleniyor. 2024 yılı enflasyon verileri açıklandıktan sonra kesin zam oranı netleşecek.

ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak?

2025 KIDEMLİ ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zamlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla belirlenecektir. Toplu sözleşme kapsamında, memurlara 2025'in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 zam yapılması planlanmıştır. Ayrıca, 2024 yılının son altı ayında oluşacak enflasyon farkı da bu zamma eklenecektir. Uzman öğretmenlerin maaşları da benzer şekilde artacaktır. 2024 Temmuz ayında 1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmenler 44.085 TL maaş alırken, %12'lik bir artışla 2025 Ocak ayında maaşlarının yaklaşık 49.376 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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