Öğretmenler için düzenlenen seminerlerin artık online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Öğretmen seminerleri hakkında son durum araştırılıyor. Peki, Öğretmen kasım semineri online mı? 2023 Öğretmen semineri yüz yüze mi olacak, uzaktan mı? İşte detaylar...

Öğretmen kasım semineri online mı? 2023 Öğretmen semineri yüz yüze mi olacak, uzaktan mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalarının okullarda yapılmasına karar vermesi tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkilerin ardından öğretmen kasım seminerleri online mı olacak araştırılmaktadır. Arama motorlarında öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak sorgulatılıyor. Peki, Öğretmen kasım semineri online mı? 2023 Öğretmen semineri yüz yüze mi olacak, uzaktan mı? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN KASIM SEMİNERİ ONLİNE MI?

Seminerin online yapılacağını zanneden öğretmenlerin tatil planı yapıp bilet aldıklarını belirterek mağdur olduklarını söylemesinin ardından MEB'den geri adım geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayındaki seminerlerin online yapılacağını ancak nisandaki seminerlerin yüz yüze olacağını duyurdu.

NİSAN AYINDA YÜZ YÜZE OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kasım ayındaki çalışmanın online yapılacağını ancak nisandaki çalışmanın yüz yüze yapılacağını duyurdu. Tekin, merakla beklenen seminerler hakkında "Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.