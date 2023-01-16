Öğretmen karne görüşleri 2023! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, Lise öğretmen karne notu görüşleri, yazıları!

Öğretmen karne görüşleri, yarı yıl tatili öncesi öğrencilerinin dönem sonu notları ve davranışları hakkında karnede yer alan öğretmen görüşü kısmına ne yazacakları konusunda karasız kalan öğretmenler için önemlidir. Öğretmenlerimiz için öğretmen karne görüşleri 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve Lise 1,2,3,4 sınıfları için 1. dönem olarak haberimizde yer almaktadır. Merak edenler için Öğretmen karne notu görüşleri önerileri!