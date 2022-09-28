Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazı ile birlikte Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 3 Ekim tarihine kadar Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu yapabilecekler. Peki, Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Öğretmen kariyer basamakları sınav başvuru ekranı! Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu tarihi!

3 Ekim tarihine kadar gerçekleştirilebilecek olan öğretmen kariyer basamakları sınav başvuruları, birçok öğretmenin merak ettiği bir konu haline geldi. Birçok öğretmenin başvuracağı, Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Öğretmen kariyer basamakları sınav başvuru ekranı! Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu tarihi!

ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya göre Öğretmen kariyer basamakları sınav başvurusu 3 Ekim tarihine kadar https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuracak adaylardan resmi eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS ve e-devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARI SINAV BAŞVURU EKRANI