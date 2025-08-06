Öğretmenlerin iller arası mazeret dayalı yer değiştirme başvuruları, 18-29 Temmuz arasında alınmış ve tercih dönemi 31 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erdi. Şimdi, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını bekliyor. Yer değiştirme sonuçları, öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanına göre belirlenecek. Hizmet puanı eşitliği durumunda, öğretmenlik süresi ve işe başlama tarihi öncelik sırasına girecek; eşitlik devam ederse, kura ile atama yapılacak. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yaz tatili öğretmenlerinin iller arası mazeret dayalı yer değiştirme atama sonuçları, 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, aynı gün hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişilebilecek.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos'ta başlayacak. Ayrıca, eş durumu mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına, eşlerden birinin ataması yapılmışsa, ataması gerçekleşen öğretmenler 6-8 Ağustos tarihleri arasında iptal başvurusu yapabilecek.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanları göz önünde bulundurularak yapılacak. Eğer hizmet puanları eşit olursa, öncelik sırası şu şekilde belirlenecek: daha uzun süre öğretmenlik yapanlara, öğretmenliğe daha erken başlayanlara öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse, atanacak öğretmenler bilgisayar kurasıyla belirlenecek.