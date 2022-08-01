Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmenler 2022 İl dışı atama(tayin) sonuçlarını takip etmeye başladı. İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacağını merak eden öğretmenler Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı gibi konuları araştırıyor. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

 - Güncelleme:

Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin başvuru gerçekleştirdiği il dışı tayin için sonuçlarında beklemeye geçildi. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İte, İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları (Bugün) 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

Sonuçlar https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfasından açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title