Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin başvuru gerçekleştirdiği il dışı tayin için sonuçlarında beklemeye geçildi. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İte, İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları (Bugün) 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

Sonuçlar https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfasından açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,