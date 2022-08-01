Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!
Öğretmenler 2022 İl dışı atama(tayin) sonuçlarını takip etmeye başladı. İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacağını merak eden öğretmenler Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı gibi konuları araştırıyor. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
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Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin başvuru gerçekleştirdiği il dışı tayin için sonuçlarında beklemeye geçildi. Peki, Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İte, İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı!
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen il dışı tayin sonuçları (Bugün) 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak.
Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.
Sonuçlar https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfasından açıklanacak.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylığı kaldırılmış olmak,
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,