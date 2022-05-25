Öğretmen emeklisi maaşları zamlanacak mı? Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar? - Haberler

Beştepe'de dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği bu toplantılarda 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Zirvede ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıkların ele alındığı, öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire olmak üzere 4 meslek grubu için emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörüldüğü ifade edildi. Gelişme sonrası Öğretmen emeklisi maaşları zamlanacak mı? Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar merak edildi.

ÖĞRETMEN EMEKLİSİ MAAŞLARI ZAMLANACAK MI?

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

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