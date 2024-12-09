Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025?

Öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak 2025? 2025 yılına girerken öğretmenlerin maaşları kadar ek ders ücretleri de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak 2025'te yapılacak zam oranıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış olacak. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının eklenmesiyle ek ders ücretlerinde ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Peki, 2025 yılında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2024 EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kadrolu Öğretmenler (Gündüz):

1 saat ek ders ücreti: 60,48 TL

Kadrolu Öğretmenler (Gece):

1 saat ek ders ücreti: 64,67 TL

Sözleşmeli Öğretmenler (Gündüz):

1 saat ek ders ücreti: 52,15 TL

Sözleşmeli Öğretmenler (Gece):

1 saat ek ders ücreti: 55,82 TL

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK):

1 saat ek ders ücreti: 80,64 TL

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında yapılacak toplu sözleşme zammı (%15) ve enflasyon farkı (şu anki tahminlere göre %19) ile birlikte toplam zam oranının yaklaşık %34 olması beklenmektedir. Bu durumda ek ders ücretleri şu şekilde güncellenecektir:

Kadrolu Öğretmenler (Gündüz):

1 saat ek ders ücreti: ~80,05 TL

Kadrolu Öğretmenler (Gece):

1 saat ek ders ücreti: ~85,65 TL

Sözleşmeli Öğretmenler (Gündüz):

1 saat ek ders ücreti: ~69,87 TL

Sözleşmeli Öğretmenler (Gece):

1 saat ek ders ücreti: ~74,20 TL

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK):

1 saat ek ders ücreti: ~108,06 TL