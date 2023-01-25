Öğretmen atmaları ne zaman yapılacak? 100 bin Öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığında atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren haber Bakan Özerden geldi. Bir süredir beklenene kamuya 100 bin öğretmen atamasına yönelik Bakan Özer dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki öğretmen atmaları ne zaman yapılacak? Kamuya 100 bin öğretmen ataması olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl yapılan öğretmen atamalarına ilişkin yeni bilgiler öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Bir süredir beklenene kamuya 100 bin öğretmen atamasına yönelikBakan Özer dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki öğretmen atmaları ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen ataması olacak mı? Kamuya 100 bin öğretmen ataması olacak mı? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

2023 yılında yapılacak öğretmen atasıyla ilgili açıklamalarda bulunana Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu iadelere konuşmasında yer verdi:"Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503'ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış pateni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz. "ifadelerini kullandı.

KAMUYA 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Öğretmen atamaları kapsamında bu yıl itibarıyla yüksek kontenjan bekleniyor. Atama bekleyen öğretmen adayları 100.000 atama sayısından daha düşük bir kontenjan beklemiyor ve istemiyor. Çünkü MEB'de öğretmen açığı 100 binin çok üzerinde. Öğretmen açığının doğru olmadığını ve ücretli öğretmenlikle geçici sistemin doğru işlemeyeceği için 2023 yılında beklenen 100.000 atamasınınŞubat ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu iadelere konuşmasında yer verdi: "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." açıklamasında bulundu.