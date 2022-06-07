Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Öğretmen ataması bu yıl yapılacak mı? Yeni atamalar ne zaman, hangi gün? - Haberler

Öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atamaları hangi gün olacak? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması yapılacak mı? Bu yıl öğretmen ataması olacak mı 2022? merak edilen soruların başında geliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Cevaplar yazımızda...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, öğretmen atamaları ile ilgili de detaylı bilgi verdi.

Öğretmen ataması da yapılacağını belirten Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

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