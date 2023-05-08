Öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak ve öğretmen ataması nerede, hangi kanalda yapılacak soruları gündeme geliyor. Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Öğretmen ataması nerede, hangi kanalda yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacağını açıkladı. Öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak ve öğretmen ataması nerede, hangi kanalda yapılacak soruları merak ediliyor. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Öğretmen ataması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Öğretmen ataması nerede, hangi kanalda yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden öğretmen ataması ile ilgili saat kaçta ve hangi kanalda olacağı hakkında henüz açıklama yapmadı.

ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KANALDA YAPILACAK?

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak. Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

Bakan Özer, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı. Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.